Konec léta je tu! 5 tipů, jak se připravit na depresivní podzim

23.09.2014 ráno nastane chvíle rovnodennosti a léto se definitivně zlomí do podzimu, který už beztak trochu cítíme v kostech. Co radí čarodějnice? Bilancujte, plánujte a slavte.

Den podzimní rovnodennosti je prastarým svátkem, který má ovšem i praktické dopady. Naši předkové zpracovávali sklizeň a připravovali se na nadcházející zimu a my? Můžeme je napodobit a připravit se na období depresí a plískanic co nejlépe.

Užívejte si barev

Než příroda zšedne, snažte se načerpat co nejvíc radosti z barev a pobytu venku. Barevné listí, dýně, víno a jablka, hladké kaštany… vyrazte na procházku do přírody s dětmi, na vinobraní, nebo naplánujte poslední venkovní oslavu s přáteli, ozdobte si byt či dům. Brzo v něm strávíte mnohem víc času, než jste trávili v létě, věnujte mu tedy trochu péče. Pečte, zavařujte, tvořte, radujte se, dávní pohané věděli, proč si konec léta užívají.

Rozlučte se s létem

Co jsme v létě zanedbali, teď už nedoženete, nestresujte se a přelaďte se do podzimní nálady. Podzim přináší zase jiné úkoly (dětem doslovně úkoly) a léto nelze zadržet nadlouho. Plánování zaměřte na podzimní aktivity, udělejte „pořádek“ v sobě i kolem sebe. Loučení s létem je méně bolestivé, když na podzimu najdete to hezké, a přiznejme si, že svařené víno a teplý štrůdl také není k zahození. Teplé dny babího léta berte jako bonus.

Podzimní rovnodennost Autor: Profimedia.cz, ČTK

Jezte „podzimní“ potraviny

Užijte si jablek, hrušek, vína, ale také dýňových pochoutek, vhodná je řepa, čekanka, zázvor, který dokáže prohřát. Vitamíny teď potřebujete víc, než jindy.

Můžete také nasbírat kaštany a připravit z nich tinktury. Budou se hodit.

Važte a rozvažujte

Rovnodennost je branou ke znamení Vah a nabádá nás k rozvážnosti, ale také k rozhodnutí. Rozhodněte se, jakou cestou se dáte. To platí pro školáky, kteří právě teď startují svou školskou kariéru, ale i pro nás dospělé. Do nového roku máme na uskutečnění svých záměrů spoustu času.

Nástrahy podzimu

Chřipky, angíny, rýma, ale i zhoršení depresí a jiných duševních poruchu, to všechno je podzim. Ochlazuje se, ubývá denního světla, a to všechno nám zhoršuje náladu. Věnujte pozornost posílení imunity i osvětlení bytu, ať vás podzim nezastihne nepřipravené.



V Evropě se podzimní rovnodennost slaví pod názvy Mabon, Meán Fómhair nebo Alban Elfed.